10 cosas de tu smartphone que te cabrean

Existe una relación de amor-odio entre tu y tu smartphone, y lo sabes. No pasa un día en que no te piques por sentirte troleado por tu propio móvil, tu álter ego en el espacio digital, de no ser así no serías un homodigitalis. Hemos recopilado una serie de razones que desatan el cabreo en nosotros a la hora de usar el móvil, seguro que nos hemos dejado otros motivos en el cajón. Pero contamos contigo para compartir tus motivos en la sección de los comentarios. Dicho esto, te dejamos con situaciones desternillantes y otras de pura fobia que nacen y mueren en la palma de nuestras manos… desde la abducción de sesos hasta el cachondeo de los correctores ortográficos pasando por unas actualizaciones inoportunas o niños traviesos.

Te das cuenta de que tu niño ha instalado un juego Vade retro satanas, alejad a los niños de mi móvil… esos querubines se las saben todas y no os darán tregua hasta que les dejéis el móvil para jugar o ver vídeos. Si bien es cierto que una tableta es la mejor opción, a veces las circunstancias hacen que les dejemos prestado nuestro móvil y aprovechan para instalar juegos que acaban reduciendo a cenizas nuestros esfuerzos para mantener algo de memoria libre en el móvil. Obviamente, más vale prevenir que curar y es hora de que instales una app de control parental tipo Qustodio, Kuukla o Kid’s Place en tu smartphone.

Se actualizan las apps cuando menos te lo esperas ¡Que se desate la ira de mi álter ego androidiano! A este móvil le han frito los sesos, ay no… espera, que se ha congelado la pantalla. No vayas a hacerle reanimación a tu móvil y ten paciencia, seguramente se estará actualizando Facebook o el mismísimo sistema Android. Si es así y esta situación te pone de los nervios, ya va siendo hora de que aprendas a desactivar las actualizaciones automáticas de las apps en tu móvil Android, y del sistema también de paso. Para las apps se hace desde los ajustes de la Play Store y para el sistema desde los ajustes del móvil.

El teclado tiene vida propia y escribe lo que quiere ¡Mi teclado tiene vida propia, escribe solo! Y no hablamos de las eñes y los acentos que se van de fiesta, nooooo… hablamos del cachondeo que se trae el corrector ortográfico del teclado creando quiproquos realmente hilarantes, situaciones embarazosas, confusas y hasta incómodas para sus víctimas. Si el teclado de tu móvil ya te ha jugada una de esas malas pasadas, tal vez debas desactivar el corrector ortográfico, aunque hay que reconocer que salpimenta las conversaciones. En ajustes, vamos a Idioma y teclado y luego la rueda dentada al lado del teclado activo.

No nos cae bien, de hecho es muy frágil y se rompe Al que no se le haya caído nunca el móvil que tire la primera piedra… ¿cuántas veces se te rompió el móvil por una caída? Un tercio de la gente inflige salvajadas a su móvil en las diez semanas siguientes a su compra, hasta un 19% ya lo ha dejado caer en la taza del váter a estas alturas. Sí, a mi también me arranca risotadas esa idea, más cuando me imagino el careto del tío. El móvil es una prolongación de nuestra identidad y la idea de que se nos rompa nos produce un autentico trauma, es nuestro mayor pavor según un estudio japonés. Así que, no te la juegues y ve al chino a por una funda.

Se le acaba la batería siempre cuando + lo necesitas Dependemos del móvil para muchas cosas, algunos somos adictos a ello hasta tal punto que la única forma de sacudirse el yugo es cuando la batería se rinde. Claro está que lo hace cuando más lo necesitas, de ello resulta que algunos viven con un cargador a cuestas o uno en cada enchufe de casa por si acaso. Si sufres de nomofobía, el miedo a salir sin móvil, es más que probable que te hayas leído alguna biblia con trucos para extender la vida de tu batería… entre mitos y leyendas, te ofrecimos hace algún tiempo un artículo sobre el tema; no te lo pierdas.

Tiene una pantalla grande y los fisgones adoran eso Ahí estás sentado en el metro, con la cara absorta en la pantalla de tu móvil mientras que otros te fisgonean por encima del hombro. Ni te das cuenta, de hecho ya ni se cortan ya que hoy día todas las pantallas de móvil son generosamente desmedidas. Si te parecía de por si poco el huroneo típico de los humanos hacía sus semejantes, la tecnología nos lo pone a huevo con esas pantallas con ángulos de visión que quitan el hipo a un tuerto. Si lo que quieres es algo de privacidad mientras usas el móvil….bah, no te preocupes, a nadie le interesa excepto tu novi@.

Resulta ser de lo más peligroso, te abduce los sesos Tómatelo como una advertencia si quieres, pero el caso es que descoloca literalmente el cerebro de algunos adictos al móvil, ensimismados y [des]conectados de la vida real que se agita a su alrededor. Hemos hablado mucho de los efectos nocivos del uso abusivo y descontrolado del móvil, de la necesidad de regalarse tiempos de desconexión digital o de lo distraído y destraíble que nos volvemos con el móvil. En China hasta han creado el primer carril smartphone del mundo para los zombificados que andan mirando el móvil mientras caminan por la vida.

Te convierte en auténtico fanboy, mi móvil es el mejor Existe una eterna rivalidad entre usuarios de la manzana con el iPhone y los adoradores del androide verde de Google, pero también aparecen trifulcas dentro de un mismo bando entre los maestros del rootear y los gandules con sus múltiples lanzaderas, entre los que sienten ansias por la próxima ROM liberada y los que decoran su escritorio con todo lo que se les caiga entre manos, entre los devotos de Nexus y los fervientes de las marcas de móviles chinos. No, tu móvil no es el mejor… esto es muy subjetivo, será el mejor para ti y no para otro, aprende pequeño padawan.

Su esperanza de vida es corta, hay un modelo nuevo Se puede decir que siempre ha habido una autentica fiebre por los nuevos modelos de móvil aunque la tendencia parece haberse invertida estos últimos años. Según los últimos datos, de media los españoles tardamos unos 30 meses en cambiarnos el móvil ya que ya no hay tantas ayudas a la compra ni financiación pero sobre todo porque nos decantamos por modelos de mayor calidad y por ende más caros. Un móvil nos dura ahora entre 2 y 3 años frente al año y medio de antes. Los fabricantes también se adaptaron con un ciclo de renovación de sus terminales de 24 meses.