5 respuestas a cosas que siempre quisiste hacer en Facebook

Adoramos a Facebook, pero también tiene sus sombras y luces. No es perfecto y a veces hasta nos saca de quicio. ¡Ojalá hubieses sabido estos trucos que te vamos a contar unos meses atrás! A pesar de que Facebook lleve ya más de 10 años entre nosotros, parece un eterno adolescente en crisis, es algo contestón y hace lo que le da la real gana a pesar de nuestras peticiones. Peticiones que en momentos críticos se convierten en autenticas plegarias o hasta suplicas… Por favoooooor Facebook, devuélveme esa publicación que ahora quiero volver a ver y deja de reproducir vídeos de forma automática,… que agotas mi plan de datos. Ay, y esa sección de los recuerdos…. odiosa sección, ya no la quiero ni ver en pintura. En mi muro también soy el único mandamás, así que cari… ¿cómo impido que otras apps publiquen en mi muro? De paso, que tal si me dices todo lo que sabes de mi, o sea que dónde y cómo puedo ver todo lo que he compartido en Facebook desde que intimamos tú y yo en eso de la era digital.

Eliminar esas notificaciones de publicaciones pasadas Todo tiempo pasado fue mejor,… o eso al menos parece según Facebook ya que no para de incordiar nuestro hilo de publicaciones con inoportunos recuerdos del pasado: fotos de un ex-novi@ que reabren heridas mal cicatrizadas, estados desalentadores de una época desconsolada, fotos de vacaciones en tiempo de vacas gordas y un sinfín de cosas que ya os imagináis. Ojo, que no todos los recuerdos son malos pero no está de más saber que existe la posibilidad de filtrarlos por persona o intervalo de tiempo, e incluso desactivar totalmente las notificaciones de la sección encargada de ello, hablamos de “un día como hoy”. Ve a la sección “un día como hoy” (situada en la columna izquierda desde el ordenador o pulsando el icono del menú en la app de Facebook desde el móvil) y accede a las opciones de configuración para elegir el filtrado deseado o desactivar por completo las notificaciones.

Detener en seco la reproducción automática de vídeos Es molesto, especialmente para el móvil donde nuestro plan de datos echa humo, y viene predeterminado así. Sin embargo, es muy fácil dar al traste con ello. Desde el ordenador, pulsa este enlace y verás que en la segunda opción en pantalla se nos ofrece la posibilidad de activar o desactivar la reproducción automática de vídeos; la opción predeterminada es activado. Desde el móvil, hay que pulsar en el icono del menú y hacer scroll hasta toparse con la configuración de las aplicaciones. Ahí, haz clic en reproducción automática y elige una de las tres opciones: con datos móviles y conexiones Wi-Fi, solo con conexiones Wi-Fi o no reproducir nunca vídeos automáticamente.

Evitar publicaciones de otras aplicaciones en tu muro Si usas la plataforma de Facebook para la creación de cuentas y uso de servicios online, lo más probable es que hayas concedido permisos de acceso a información personal a aplicaciones por doquier. No sólo eso sino también, para algunas, la posibilidad de publicar en tu muro. Dos opciones se presentan a nosotros, desmarcar la opción o eliminar la aplicación. Para ello, desde el ordenador vamos a configuración > aplicaciones y desde ahí pulsamos en una aplicación concreta, haciendo scroll hasta la opción Publicación que desmarcaremos. Si no podemos, basta con limitar el público a “solo yo”. Desde el móvil, ve a configuración de la cuenta desde el menú, luego aplicaciones y sesión iniciada con Facebook.

Obtén una copia de lo que has compartido en Facebook Seguro que no te acuerdas el día en el que te uniste a la red social Facebook, pero sigues ahí a día de hoy. ¿Tienes idea de la cantidad de información personal y publicaciones que has compartido en Facebook? Tal vez vaya siendo tiempo de hacer un balance, y de paso darnos cuenta del poder que le hemos otorgado a Facebook dado la cantidad de datos acumulados sobre nuestra actividad. Es posible descargar publicaciones, fotos, vídeos y toda nuestra actividad en Facebook, basta con pedírselo con educación. Eso sí, sólo se puede hacer desde el ordenador. Ve a la opción de configuración general de tu cuenta y al final se encuentra la opción “Descarga una copia de tu información”. Una vez recopilada la información recibirás un email de confirmación y podrás iniciar la descarga del archivo comprimido.