10 usos mÃ¡s sorprendentes de los drones

Ante todo… ¿qué es exactamente un drone? Yendo al grano, se trata de un vehículo aéreo no tripulado generalmente de uso militar o de investigación científica, aunque recientemente esta tecnología ha ido ganando adeptos tanto en el área civil como comercial y de ocio. Prueba de ello es el caso más sonado de este año con el anuncio por parte de Amazon de utilizar drones para la entrega de sus paquetes mediante su servicio Amazon Prime Air.

Hoy las aplicaciones y posibilidades de uso de los drones parecen realmente infinitas, de ahí la visión de negocio millonario que brota en la mente de miles de emprendedores en todo el mundo. A bote pronto se nos ocurren decenas de usos diferentes, muchos de ellos ya existentes o en desarrollo como puede ser la entrega de paquetes o comida rápida hasta la toma de fotografías aéreas o vídeos en conciertos pasando por labores de vigilancia o investigación.

Para entender las posibilidades que se abren ante nosotros, basta con decir que la manipulación de un drone está al alcance de un niño de tan sólo seis años. Es una tecnología al alcance de todos. Si en el futuro el manejo de los drones se hace tan intuitivo como lo es en la actualidad usar un iPad, podríamos estar en los albores de una pequeña revolución. Hasta ahora tenían un uso limitado al área militar o con fines civiles y de investigación científica.

Pero sus aplicaciones se están multiplicando y hoy invaden la agricultura o la arquitectura, la topografía, el control del tráfico urbano o la seguridad ciudadana, la investigación de la fauna o seguimiento de la evolución de los recursos naturales, la cartografía de zonas tropicales o el transporte de medicinas a zonas de difícil acceso,… incluso pueden resultar útiles en operaciones de rescate después de catástrofes naturales.

Los drones son noticia en el mundo entero, y estamos viviendo actualmente una fase de efervescencia en mutación constante en cuanto a creatividad, aunque también una época de vacío legal en muchos países, lo que será determinante para los usos futuros de los drones a nivel comercial y civil. Ahora, vivimos una especie de fiebre del oro donde todo vale, y es que a nivel tecnológico somos capaces de dotar los drones de tal equipamiento -sensores infrarrojos, radares de control, GPS, cámaras de alta resolución, sistemas de comunicación satelital,…- que sus aplicaciones parecen infinitas; ya no son simples aeronaves que disparan misiles.

¿De qué son capaces los drones? Probablemente cualquier cosa, entre otras volar a gran altitud usando fuentes de energía renovable, comunicarse con tierra y vía satélite, llevar a cabo misiones que requieren de una gran precisión, pasar desapercibido a ojos de los radares, desplazarse a gran velocidad por encima de terrenos accidentados y cualquier obstáculo, cooperar con otros drones creando un enjambre con una tarea común,… pero veámoslo a través de casos concretos inventariando las aplicaciones y usos que se les puede dar a los drones hoy por hoy.

Exploración y vigilancia, armados o no con misiles y bombas, el uso de los drones con fines militares ha ido creciendo drásticamente con las guerras de Irak, Afganistán ya que es una tecnología más barata que enviar aviones y no requieren tripulación. La CIA tiene drones operando en Pakistán y Yemen además de la frontera con México. Los drones militares son asesinos por control remoto y por desgracia provocan víctimas colaterales, varios escándalos salpicaron los medios internacionales pero respecto a las victimas inocentes… ¿les está escuchando Obama?

Siempre que se usan los drones de forma responsable, en el marco de lo que establece la ley y los valores de nuestra sociedad, no tendremos que preocuparnos,… aunque eso sí, la historia nos enseño justo lo contrario. Siempre que se usan como apoyo para la vigilancia de actividades delictivas, no habrá problemas pero la línea es a veces tan delgada. Los que vienen avisando del advenimiento de una era en la que todos nuestros movimientos serán observados, toda nuestra actividad registrada, están en estado de pánico ante lo que se avecina… la llegada de una sociedad vigilada, controlada y más autoritaria.

Servicio de comida a domicilio: pizzas, kebabs, sushis,…

Si Amazon puede traerte libros a casa, por qué no iba a hacerlo Domino’s Pizza para tus futuros pedidos de pizzas. De hecho, la firma ha creado un vídeo donde muestra cómo sería la entrega a domicilio de una pizza mediante el uso de un drone… así pues, ¿los drones, repartidores de pizza del futuro? De la ficción a la realidad hay un gran trecho. En caso de hacerse realidad, los drones de Domino’s pizza ya han sido bautizados como Domicopters. Está claro que en ausencia de un marco legal nada de eso se va a hacer realidad próximamente.

Por ahora, tanto la campaña de video viral de Domino’s pizza como el anuncio hecho por Amazon de usar drones para su futuro servicio de entrega a domicilio no son más que intentos de hacer ruido, crear buzz para provocar reacciones pero realmente… la idea no deja de hacerme sonreír. Por mucho que me guste la idea no creo que el reparto a domicilio por unos drones futuristas sea para mañana, una cosa es hacer un experimento y otra montar un servicio de entrega a nivel nacional.

Si bien la tecnología es funcional, todavía no está lista… el factor de inteligencia artificial es donde falla actualmente. ¿Qué haría nuestro repartidor de pizzas si de repente se ve atacado por un escuadrón de drones hambrientos controlados por unos gamberros en tierra? La idea es muy seductora, incluso podría pedir comida china, tacos, kebabs o sushis directamente desde el móvil, abrir la ventana y dejar que el drone sirva el pedido directamente en la mesa… ¿serviría como mayordomo? Es de ficción total, aunque nunca se sabe.