Frutas y verduras frescas hasta 4 veces más tiempo con esta simple solución

No te vas a creer lo que puede hacer por ti una aparentemente mundana y simple hoja de papel orgánico: reducir el desperdicio mundial de frutas y verduras frescas, despilfarro que ya ha alcanzado el 25% del abastecimiento total. 8 de cada 10 españoles admite tirar comida por su mal aspecto o deterioro, es hora de parar esta sangría de nutrientes frescos con el invento de Kavita Shukla.

Fue inspirada por los remedios utilizados por su abuela en la India, usaba una mezcla de especias para filtrar el agua turbia del grifo y así evitar que enfermará la familia. Después de investigar esas especias, descubrió sus propiedades antibacterianas… había nacido la hoja de papel biodegradable y orgánica FreshPaper. De reducido aspecto, se elabora con especias naturales capaces de inhibir el crecimiento de las baterías y los hongos en las frutas y verduras.

100% sostenible y orgánico, además de barato

Esta mezcla de especias libera una serie de enzimas que alargan la vida de los alimentos frescos hasta 4 veces más tiempo, y reduce la necesidad de la refrigeración. Ofrece una solución barata y sostenible al problema del desperdicio de comida en el mundo, y no te creas…. ¡empieza en tu nevera!

Algunos estudios arrojan cifras abrumadoras de hasta el 50% de las frutas y verduras frescas que acabarían en el cubo de la basura. Se tira más comida en el mundo de la que podrían consumir todas las personas hambrientas. Es hora de actuar usando Freshpaper, usarlo es un verdadero juego de niños.

Es tan sencillo como introducir una lámina de Freshpaper directamente en las bandejas de la nevera donde colocas la fruta y la verdura o en las bolsas de ensaladas, incluso en el frutero de la mesa del comedor y cualquier tupir que contenga fruta; no hace falta que esté en contacto con los alimentos. Es una solución rápida y barata, las puedes encontrar en Amazon por menos de 12€ las 8 láminas.

Más allá del acto vandálico que calificaría de “neveritis”, esa obsesión por guardarlo todo en la nevera, -el ejemplo más obvio es el tomate ya que el frío daña los tejidos interiores del fruto alterando su sabor, el resultado es un fruto insípido- esas láminas son totalmente orgánicas: no contienen ceolitas ni permanganato de sodio o carbón. Fuera plásticos también.

Las enzimas que contienen esas láminas frenan el proceso de maduración de la fruta. Y nade de colocar decenas de láminas en la nevera, con una o dos sobra. Funcionan tanto dentro como fuera de la nevera; duran hasta 2 o 3 semanas y tienen una garantía de 2 años sin usar. A modo anecdótico, cabe decir que las láminas sueltan un interesante olor a arce. Tiene su explicación en uno de sus principios activos, el fenugreco, usado en el jarabe de arce.

Ya no tienes ninguna excusa. ¡Ya no habrá ecosistemas desarrollándose en la bandeja de la fruta y verdura de tu nevera o te excomulgamos! ¡Se acabó la fruta deshidratada, la verdura descompuesta, adiós mundo frigorífico putrefacto! ¡Ojo! Al no contener ningún químico, tampoco salvará la fruta que ya ha empezado a ponerse pocha y de aspecto sospechoso. Os dejamos con la charla que dio Kavita Shukla en el TEDx de Manhattan; son sólo cinco minutos.