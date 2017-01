Lifelogging, 15 apps para un registro cotidiano de tu vida

¿Pero qué es esto del lifelogging? Es a tu identidad digital lo que el diario personal convencional era a las personas de la era pre-internet móvil. El smartphone ya no es una mera herramienta de comunicación, se ha convertido en nuestros ojos y nuestra voz, en nuestro confidente e inseparable nexo con nuestro ser en las redes sociales. Es el canal privilegiado de comunicación entre nuestra vida offline y online, lo sabe todo de nosotros: dónde hemos estado y con quién, lo que más nos gusta y hasta si practicamos algún tipo de deporte. Todo ello gracias a las aplicaciones, así que era cuestión de tiempo que se convirtiera en nuestro diario digital.

O lifelogging si lo prefieres, puesto que el concepto si bien se inspira de los clásicos diarios digitales es un poco más sofisticado al posibilitar un registro cotidiano automatizado de todos los eventos y momentos especiales de nuestras vidas. Todo ello mediante notas de texto como en un diario tradicional, también fotos y vídeos, lugares donde hemos estado,… Esas apps pretenden ser nuestro segundo cerebro, una memoria digital sin fallos. Si no recuerdas algo de tu pasado, buscas en tu app de lifelogging. Si quieres revivir ese momento tan mágico, lo mismo. Parece una extravagancia esto de tener un registro en el bolsillo de toda nuestra vida.

Pero no creo que estamos ante una tendencia pasajera, pues se trata simplemente de la tecnología que evoluciona y nos abre caminos más sofisticados para un comportamiento que siempre ha existido: esa necesidad de tener un confidente, esa necesidad de repasar lo que nos ha ocurrido y reflexionar sobre ello, esa necesidad de contarlo con nuestras propias palabras y compartirlo en busca de la aprobación ajena,… Esta última parte es más reciente: todo empezó con el fenómeno del blogging, luego llegaron las redes sociales y esa necesidad de compartir cualquier cosa que en definitiva nos define y participa a la creación de nuestra identidad social digital. Te hace ser más consciente de lo que haces en tu vida, de quién eres.

A veces lo importante no es saber exactamente qué has hecho sino cuánto tiempo dedicas a cada una de tus actividades. ¿O es que nunca te has preguntado qué es lo que estás haciendo con tu vida, dónde te pasas la mayor parte del día? Chronos te lo dirá, te dirá lo que has hecho hoy, dónde y por cuanto tiempo así como los amigos con los que has estado. Te lo muestra todo en mapas y hasta permite fijar objetivos como por ejemplo andar media hora al día, no trabajar más de ocho horas al día o irse a la cama antes de la una de la madrugada. Te ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a tu estilo de vida… si no rindes en el trabajo probablemente debas irte a la cama más temprano. Te dice desde cuando no has visto a un amigo, tal vez sea el momento de llamarlo y tomarse una caña juntos.