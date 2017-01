Esto es lo que te pasará si desinstalas Facebook de tu móvil

A estas alturas, ya no es un secreto a voces. Todo el mundo experimentó en sus carnes las vicisitudes de la app oficial del hijo prodigio Mark Zuckerberg, Facebook. Tiene serios problemas en cuanto a la administración de recursos, en realidad se puede decir que se las apaña para consumir en exceso tanto espacio en la memoria de tu móvil como datos y autonomía de la batería. Es más que probable que te hayas planteado quitarla de tu móvil aunque tarde o temprano siempre vuelvas a ella. ¡Se acabó! Te vamos a dar motivos de peso para eliminar definitivamente Facebook de tu móvil, además de proponerte mejores alternativas por si sufres abstinencia.

Facebook lo sabe,.. ¿y qué hace al respecto? Ha desarrollado la alternativa Facebook Lite y todo el equipo de producción se ha cambiado a Android para observar en sus carnes todos estos dilemas. ¡Ojo, el iPhone no se libra del apetito de Facebook, también provoca un consumo exagerado. Aunque no lo uses, Facebook corre en segundo plano, o sea que no se cierra nunca… el ingeniero en Facebook Ari Grant reconoció el problema haciendo el símil con un niño que no deja de preguntar en el coche cuándo vamos a llegar, cuándo vamos a llegar… Lo ideal es congelar la app, que no cerrarla del todo.

Facebook y el consumo excesivo de casi todo La vida en Android es mejor sin la app oficial de Facebook, eliminarla de tu móvil tiene un impacto positivo e instantáneo en la autonomía de la batería; se ahorra hasta un 20% de la batería al desinstalar Facebook. Haz la prueba y notarás una mejoría repentina no sólo de la autonomía de tu móvil sino también de su rendimiento; normal puesto que se eliminan esos procesos innecesarios. El blogger Russell Holly decidió despedirse de Facebook y publicó los resultados, al instante otros usuarios de Reddit tomaron la misma decisión y lo confirmaron: ha sido desinstalar Facebook y Messenger para ver a las demás aplicaciones del móvil ejecutarse hasta un 15% más rápido; documentaron sus experimentos en este hilo. En Tech World Zone hicieron también sus indagaciones y descubrieron que se incrementa la autonomía en un 20%. Aunque lo que hicieron fue cambiarse la app oficial de Facebook por una alternativa que llaman Metal. Se trata de un cliente ligero para Facebook, una aplicación que envuelve la web de Facebook en su entorno visual, ofrece soporte para las notificaciones y también una barra de notificación especial que nos permite abrir la app en una ventana flotante para mayor comodidad.

Alternativas: Metal, Facebook Lite y Chrome La optimización es el talón de Aquiles de Facebook; consume mucha batería, es pesada y lenta. Ya vimos que desinstalarla mejora el rendimiento del móvil, pero qué culpa tengo yo si Facebook drena mi batería con sus procesos intempestivos que despiertan el móvil de su estado de reposo cada dos por tres. Si la solución pasa por desinstalarlo, bien pero y si no puedo vivir sin Facebook. Puedes probar a instalar la alternativa oficial Facebook Lite o Metal de la que hablamos antes. Si el diseño o la usabilidad no te importa tanto, siempre puedes abrirlo desde Chrome. Incluso recibirás notificaciones de Facebook abierto en Chrome, luego basta con crear un acceso directo en la pantalla de inicio del móvil y… ¡voilà! Acceder a Facebook desde el navegador web es para mi la mejor alternativa. En cuanto a Facebook Lite, diseñado para usar en redes con mala cobertura, ofrece un diseño minimalista y un tanto ortopédico; a mi no me convence. Es buena opción aunque se pierda fluidez por culpa del diseño, pero tan sólo ocupa unos 10 o 15 MB frente a los más de 400 MB a los que puede subir la app oficial. La mejor alternativa en cuanto a clientes ligeros sigue siendo Metal con sus propios menús y barra de acceso rápido. Existen otras alternativas como Folio, Swipe, Tinfoil, Mini, Fast o Puffin… todos son lo que llaman wrapper, envoltorios para la versión web de Facebook. Si no te convence Metal, ahí tienes unos cuantos clientes más que probar hasta dar con el que se ajuste mejor a tus necesidades.