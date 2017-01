12 apps iOS para personas con discapacidad visual que les cambiarÃ¡n la vida

12 apps iOS para personas con discapacidad visual que les cambiarán la vida

La industría de las apps ha recibido duras criticas por desarrollar aplicaciones frívolas… las llamadas apps tontas para aplicaciones inteligentes como ésa que convierte tu iPhone o iPad en una caña de cerveza de la que puedes virtualmente beber sin peligro de cogerse una borrachera. Los avances tecnológicos que se basan en el móvil o tablet son increíbles, cada día salen nuevas aplicaciones que nos facilitan la vida y se integran con objetos inteligentes; seguro que habéis oído hablar de la Internet de las cosas y si no, ya tardas en tomar una muestra de lo que está por llegar.

El caso es que si bien todos estos avances están al alcance de la mayoría, no es así para algunos. Pienso en los ciegos y personas con discapacidad visual, son pocas las apps que facilitan su integración en la era digital. Sin embargo existen y junto a dispositivos de Braille tratan de evitar una nueva brecha digital en tecnología móvil. Apple no se quedó atrás en esto de la accesibilidad con el desarrollo de VoiceOver, un sistema de control total sin necesidad de ver la pantalla. De hecho permitió a muchos desarrolladores abrir el uso de sus apps a los invidentes.

Tocar la pantalla para escuchar la descripción del elemento seleccionado es sólo el principio; aquí va una lista de doce aplicaciones iOS diseñadas para los ciegos y personas con problemas de visión… unas 285 millones de personas en todo el mundo según la OMS. El smartphone, en este caso el iPhone o iPad, se ha convertido en la piedra angular de la vida digital de muchos invidentes ya que les sirve de sostén en cada momento de su vida diaria.

Desde apps que capturan el texto escrito en las botellas de champú hasta las que permiten identificar objetos mediante ayuda online pasando por las apps que ayudan a explorar el entorno directo. Son doce, hay muchas más pero esas doce son representativas de lo que hoy ya es realizable y se puede hacer para facilitar el acceso de los invidentes al tren de la era digital. ¡Que no se queden en el andén, el iPhone o iPad les acompaña en este viaje!

KNFB Reader, escáner que lee texto impreso en voz alta Ya existen muchas apps en el iPhone que capturan texto escrito para reproducirlo, pero ninguna hasta la fecha era tan precisa como KNFB Reader. Fruto del trabajo colectivo entre Sensotec NV y K–NFB Reading Technology Inc, nació este escáner para ciegos y personas con problemas de visión, el más rápido, eficaz y preciso de su generación. Desarrollado durante cuatro años, ya está siendo usado por miles de ciegos y personas con discapacidad visual a través de todo el mundo.. Muchos la estaban esperando, y a la vista de los primeros comentarios versados en la red se puede decir sin lugar a equivocación que no defrauda. Es capaz de escanear palabras impresas tanto en papel como en vidrio o plástico, sea en una botella de shampoo o un letrero en la puerta de un edificio, horarios de los autobuses o el menú del restaurante… lo reproduce todo con una precisión nunca vista hasta ahora, y que conste que mis elogios no son gratis. Es una app sofisticada que asiste a miles de personas en su día a día, incluso cuenta con sistema de navegación, llamadlo asistente que mediante pequeños avisos sonoros ayuda a la persona a la hora de centrar la cámara del móvil para que ésta quede alineada con el texto y ofrecer una captura óptima de las palabras o texto. Lo llaman tilt de control, y su uso es intuitivo al contrario de otras aplicaciones OCR en iOS. Es un must-have para todas las personas que tienen deficiencias visuales, aunque su precio es un tanto alto.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

VizWiz, identifica los objetos mediante ayuda voluntaria Lo que para ti es fácil es toda una odisea para los invidentes, como identificar los objetos que les rodean por ejemplo. El problema siempre existirá pero parte de la solución es VizWiz, una app que permite sacar fotos de objetos no identificados y adjuntar una pregunta en voz alta pidiendo ayuda. El sistema propone varias formas de conseguirla, usando un grupo de voluntarios online que responderán en cuanto vean la pregunta, usando el poder de las redes sociales, Facebook y Twitter, contando con la ayuda de los amigos y familiares, utilizando la dirección de correo electrónico de una persona en concreto o aprovechando el motor de reconocimiento de objetos. La opción web worker es una red de personas, voluntarios que revisarán las preguntas e irán contestando a medida que lleguen; la app promete un tiempo medio de respuesta no superior a los 10 minutos; lo he probado y me llegó la respuesta de un bote de Ketchup en menos de un minuto. Respecto al motor IQ, es decir de reconocimiento de objetos, no es tan preciso como la ayuda humana pero resulta útil para leer datos numéricos. El único problema aquí es que no hay sistemas que guíen al invidente a la hora de usar la cámara para sacar la foto. En cambio, no es necesario estar a la espera ya que la app avisa cuando llega la respuesta; y si no es satisfactoria basta con esperar para recibir más respuestas. TapTapSee es otra alternativa.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Ariadne GPS, localizador con mapas hablados que explorar Es una app de localización GPS capaz de ubicar al usuario en un mapa hablado, es decir que una vez esté activado el voiceover de Apple el invidente puede explorar el mapa con el dedo mientras irá ofreciendo en voz alta detalles de ubicación como nombres de las calles, números cerca, ubicación de paradas de metro y autobús, etc. La ubicación del usuario está centrada en el mapa, por lo que a partir de ese punto puede explorar lo que le rodea. Es un mapa hablado que ayuda a las personas con discapacidad visual a situarse y les guía por la ciudad a través de simples toques de pantalla en el mapa. Para obtener información basta con deslizar el dedo en el mapa. Dispone de un piloto automático gracias a lo cual el usuario puede pasearse tranquilamente por el parque, bosque o ciudad y recibir información continua acerca de su ubicación. Si se piensa usar los medios de transporte, también puede resultar de gran ayuda ya que irá indicando las estaciones y cuando se llega al destino. Algo que me gusta es la posibilidad de definir puntos favoritos en el mapa, por lo que al pasar cerca de ellos se recibirá un aviso al instante con los metros que nos separan de ellos. Da acceso a la ubicación del usuario pero sobre todo le da información vital acerca de su entorno, de lo que le rodea. Explorar la urbe o irse de paseo sin rumbo ya no es un desafío para las personas con discapacidad visual gracias a este mapa hablado. Es más, mientras se explora el mapa con el dedo, la persona recibe una vibración si se cruza la calle. BlindSquare es otra excelente alternativa.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

LookTel Money Reader, identificador de billetes en múltiples divisas Diferenciar un billete de cinco euros de uno de cincuenta se puede hacer con los ojos vendados pero la cosa se complica cuando hablamos de dólares. ¡Y qué me dices de los billetes en divisas extranjeras! Imagina lo difícil que puede resultar para las personas con discapacidad visual. Pero hay una solución llamada LookTel Money Reader, una especie de escáner capaz de identificar al instante los billetes. Dice en voz alta el valor y la moneda de cada billete escaneado. Desgraciadamente no brinda soporte para todas las divisas sino tan sólo un puñado de ellas -veintiuna en el momento de escribir este artículo-. Eso sí, están las más importantes como el dólar, euro, el yen o bien la libra esterlina. Funciona realmente bien, no es necesario sacar una foto ni tener el billete en perfectas condiciones -incluso lo puedes tener doblado-, los identifica en tiempo real. Teniendo en cuenta que las personas con problemas de visión son presas fáciles de estafas cuando tratan de darles la vuelta incorrecta del dinero en una compra, y más en un país extranjero.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Color ID Free, identifica con precisión el color de cualquier cosa Uno podría pensar que el lenguaje de los colores queda fuera del alcance de los invidentes pero según se dice han desarrollado otro tipo de percepción. Es más, existe la estimulación del nervio óptico que genera destellos de colores que se manifiestan con los ojos cerrados. Los ciegos pueden recibir un estimulo, sea táctil o vía el olfato, capaz de estimular el sistema nervioso y provocar un destello de color. Por ejemplo, el calor del sol es interpretado por el cerebro como un destello de color… aclarado esto, las personas que sí ven pero sufren de una ceguera parcial o discapacidad visual, ellas pueden hacer uso de Color ID Free, una app que identifica colores. Basta con apuntar la cámara del iPhone en el objeto pasa conocer su color… puede resultar muy útil para saber si el iPad ya está cargado o si el cielo es azul y va a hacer buen tiempo, o gris y mejor llevarse el paraguas. Pero no es un identificador de color cualquiera ya que no sólo descubre los colores que hay alrededor sino que usa todo el espectro y riqueza del lenguaje para hacerlo, con nombres precisos y a la vez divertidos como el rosa lavanda, el amarillo pálido o el albaricoque fresco. Puede que no todos los nombres sean tan útiles como parece en un principio, pero con el tiempo seguro que cobran su sentido, y más a la hora de combinar ropa por ejemplo. También lo pueden usar la gente que tienen buena vista ya que da el valor hexadecimal de un color, ideal para los diseñadores, fotógrafos y demás artistas que trabajan con colores. Los nombres de los colores vienen de la Wikipedia, Crayola y diccionarios de colores como el Resene.

Light Detector, convierte la luz y su intensidad en sonidos Los ciegos viven en la oscuridad aunque esto no significa que tengan que renunciar a la luz… ¿what? En este mundo todo es una cuestión de percepción y tenemos a nuestros cinco sentidos para percibir a todo lo que nos rodea. Si la luz no se hizo, aún nos queda el oído para escucharla… Light Detector emite sonidos que se intensifican a medida que encuentra una fuente de luz y se acerca a ella. No sólo puede ayudar a los ciegos a localizar puntos de luz en una habitación sino conocer su intensidad. Es muy sencillo, veamos usos prácticos. Escuchar la luz es ahora posible con esta app. Basta con apuntar la cámara del móvil hacía una ventana para saber si la persiana está bajada o no, o simplemente encontrar las ventanas si es un lugar desconocido. El sonido se hace más alto si la intensidad de la luz es fuerte, más bajito si hay poca luz. Apuntando la cámara del iPhone hacía el techo se puede saber si la luz de la habitación está encendida o no. Para los invidentes y personas con problemas de visión, puede ser de gran utilidad en sus tareas diarias en casa pero sobre todo cuando están en terreno desconocido, en casa de los demás, en una oficina o un centro comercial o en el metro.

Capti Narrator, lee contenido web a los que no pueden verlo Si bien Capti puede ser útil a cualquier usuario, trabajar cogido de la mano con el voiceover de Apple lo hace especialmente vital para los invidentes y otras personas que sufren de deficiencias ópticas. Les abre una ventana al contenido web conectando las palabras con el altavoz del iPhone o iPad. El contenido web pero también procedente de Google Drive o Dropbox. Es lo que llaman un navegador TTS, es decir text to speech. Y es de los mejores para iOS, posiblemente por la diversidad de voces y acentos disponibles en varios idiomas. Es compatible con los contenidos HTML y formatos PDF, DOC, EPUB, TXT, ODT, RTF, PPT y muchos más. Funciona como una especie de playlist, una lista de reproducción a la que irás agregando contenido para escucharlo al instante o bien más tarde. Ni siquiera es necesario abrir las páginas web de los enlaces para añadirlos a la lista y basta con pulsar uno para que empiece a reproducirse el contenido… obviamente, se salta todas las publicidades y reproduce sólo el contenido principal sin pasar por los menús y demás secciones anexas en la página. Por último, Capti habla varios idiomas, entre otros inglés, francés o español.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Awareness! The Headphone App, para un uso más seguro de los auriculares El mejor aliado de los invidentes en iOS es sin lugar a duda el VoiceOver de Apple, pero su uso implica que el usuario tenga puesto casi siempre los auriculares. En ocasiones puede convertirse en una fuente de distracción, aislando el usuario del ruido de la calle y el mundo exterior… y esto es un peligro latente que Awareness! The Headphone App puede solventar. Seguirás escuchando los ruidos de la calle a través de los auriculares mientras usas VoiceOver. Si se escucha música, también se puede pausar para hablar sin necesidad de quitarse los auriculares. Funciona tan bien que la usa todo el mundo, no sólo las personas con problemas de visión sino cualquiera que quiera sentirse seguro mientras se mueve por la ciudad con los auriculares puestos, sea haciendo su footing o montado en bici. Te mantendrá alejado de los peligros que asechan en las urbes, al cruzar una calle. Permite a los invidentes seguir usando sus auriculares siendo plenamente consciente de su entorno directo. Te mantiene fuera de peligro al interrumpir la música o VoiceOver si detecta un ruido fuerte como por ejemplo un coche que se aproxima o gritos, incluso es útil para no perderse los avisos de embarque en los aeropuertos o atender a alguien que te está pidiendo algo en la calle o en el restaurante –¿está libre esta silla?-. Es fácil personalizar el nivel de sensibilidad de modo que sólo interrumpa cuando el sonido es realmente fuerte o cuando está al nivel de una interpelación por ejemplo -mide el ruido ambiente con ayuda de un decibelímetro-. La app hace también más inteligibles los diálogos, más claros para las personas distraídas o absortas en otras tareas.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Voice Brief, asistente de texto a voz para email y redes sociales Hoy en día tenemos acceso a mucha información, en especial pequeños bits de datos que nos llegan a todas horas… me refiero a actualizaciones de estados en Facebook o Twitter, cotizaciones de valores en la bolsa, eventos y reuniones en calendarios, el tiempo, mensajes de correo electrónico y noticias a través de RSS. Son muchas fuentes de información de difícil acceso para los invidentes, por ello fue diseñado la app Voice Brief. Es, igual que Capti Narrator, un navegador TTS que se caracteriza por leer esas fuentes de información dinámica. También sirve para las personas que quieren ahorrarse tiempo accediendo a esa información, dejando que una app las lea por ellos. Esto les permite seguir con sus ocupaciones a la par que mantenerse informado y social. Lo mejor es que no es necesario abrir varias apps para ello, Voice Brief se hace cargo de todo: recolecta toda la información que quieres escuchar y te la lee cuando pulsas el botón de reproducción. Se puede agregar varios calendarios, el tiempo de varias ciudades, lo mismo con las acciones en Bolsa o los feeds RSS. Si ya usas Capti Narrator, ya verás que Voice Brief es una app que le complementa a la perfección.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

AudescMobile, audiodescripciones de películas y series TV Esta app es una genialidad, una creación de la ONCE con el apoyo de la Fundación Vodafone para ofrecer a los invidentes una solución para acceder a cualquier producción audiovisual. Permite a las personas con discapacidad visual acceder a descripciones de audio para películas, series TV y demás documentales por ejemplo. Usarlo es tremendamente intuitivo ya que basta con acercar el micrófono del iPhone o iPad a los altavoces de la tele y detectará al momento por dónde va y empezará a describir al usuario todo lo que pasa en pantalla. Eso es, esas audiodescripciones se sincronizan en tiempo real con la reproducción audiovisual de la serie o pelí ya que se basan en el audio reproducido sin importar el tipo de soporte en el que se está emitiendo la producción. Incluye también un buscador que nos permite encontrar todas las audiodescripciones de una película; es posible encontrarlas en español u otros idiomas. Una vez encontrada la audiodescripción basta con pulsar reproducción o sincronización si la película ya ha empezado, de modo que se sincronice con la escena que se está reproduciendo en ese momento.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Medicamento Accesible Plus, lee el prospecto de un medicamento Otra maravilla de la ONCE en colaboración con la Fundación Vodafone España así que el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos; un lector de códigos de barras para medicamentos. Es tremendamente útil para todos los usuarios ya que nos da acceso a la posología de cualquier medicamento con tan sólo escanear su código de barras. Resulta muy útil a la hora de identificar en nuestra farmacia doméstica todos estos medicamentos cuya posología se perdió. Pero no se queda ahí y extiende ese acceso a los invidentes y personas con problemas de visión ya que una vez conectado el iPhone o iPad a la base de datos del conocimiento sanitario o BDM, asiste al usuario leyendo directamente la información localizada sobre el medicamento escaneado. Es un autentico salvavidas para los pacientes ciegos que tienen grandes dificultades a la hora de identificar los medicamentos que han de tomar, les devuelve hasta cierto punto su autonomía en este aspecto.

width="1026" height="577" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

BlindSquare, GPS con información local desde Foursquare BlindSquare es algo así como el Foursquare para personas invidentes ya que usa las recomendaciones de Foursquare para explorar lo que te rodea. Usarlo es muy intuitivo ya que basta con seleccionar categorías de sitios donde nos gustaría ir, sea una biblioteca sea un bar o una tienda, y el radio desde 50 metros hasta dos kilómetros. Por ejemplo, si buscas una cafeteria cerca, digamos a no más de 300 metros, la app te dará un listado de sitios donde ir, organizado por popularidad en Foursquare. Luego te guiará hasta el lugar escogido. Puedes buscar un sitio concreto y una vez localizado iniciar la navegación GPS para que BlindSquare te lleve hasta ahí con indicaciones de voz claras; lo único que tienes que hacer es escuchar. Si buscas la oficina de turismo o un bar donde tomar un brunch, BlindSquare te dirá dónde está y la distancia que te separa del lugar. Desde BlindSquare también se puede acceder a información de contacto, conectar con el perfil Twitter del lugar y hasta acceder al menú de un restaurante si está disponible, realizar una llamada y lanzar el navegador GPS, sea TomTom, Navigon o Apple Maps. La app tiene en cuenta si viajas en coche, tren, autobús o si vas andando, y te va informando de los lugares interesantes a tu alrededor. También puedes tener una lista de lugares que te gustan de modo que la app te los irá recordando cuando pasas cerca de ellos. Los cruces de calles no serán más un riesgo ya que la app avisa antes de llegar a ellos. iCloud sirve para guardar los lugares favoritos, por lo que los podrás sincronizar con otros dispositivos Apple. Si usas Foursquare y te gusta un lugar, puedes marcarlo en Foursquare sacudiendo tu iPhone. Funciona con VoiceOver pero también trae una voz adicional de mayor calidad.