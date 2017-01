Piensa despacio, lo que viertes en redes sociales te puede llevar a la cárcel

Piensa despacio, ten cuidado con todo lo que publicas en las redes sociales; un tuit o un simple comentario te puede llevar a la cárcel. Los juicios no dejan de ir en aumento y no vale ampararse de la libertad de expresión… el discurso del odio es delito digital también en las redes sociales. No hablamos de alabar el terrorismo o insultar la memoria de sus víctimas. El hombre insulta sin pensárselo dos veces, y en las redes sociales se cobija en un seudo anonimato aunque sea de forma ingenua. Pero insultar o intimidar no sale gratis, las redes sociales no encubren tus intenciones y el derecho penal sigue vigente en el espacio digital así como cualquier medio social. No, ese discurso del odio no está protegido por la libertad ideológica. Pero lo que no se puede ni se debe admitir es que se criminalice todas las opiniones discordantes. El humor negro o sarcástico, el chiste fácil o de mal gusto no deben ser penalizado sino peligraría la libertad de expresión.

El escudo de la difamación en época de estupidez digital

Los activistas están en el punto de mira del poder, esa línea marcada es tan delgada que si no se contextualiza correctamente corremos el peligro de irnos a la deriva y vivir épocas de rebelión digital. Políticos se escuden en los delitos de difamación e injuria aunque al vulgo le parezca totalmente merecido y justo. Es delito cuando es falso. Democracia, es el sistema en el que vivimos pero el voto de los tontos es más destructivo ya que cae bajo el hechizo de los poderosos.

Piensa despacio, no en tu contra. No te anules bajo los cantos de sirena del politiqueo, se consecuente con tus actos. La única forma de castigar a los que nos gobiernan es la urna cada x años. Internet es una olla a presión y necesita válvulas para soltarla…aunque resulte difícil no seguir al rebaño de borregos, difuminarse en una de las peores epidemias de estupidez de toda la historia. Piensa despacio, no en tu contra. Lo que se necesita es educación y no la religiosa sino la ideológica.

Los medios de comunicación están controlados y politizados, ya no es un secreto a voces. Así que ese último resquicio de libertad que ofrece Internet está ahora en el ojo del huracán pero vientos violentos se arremolinan a su alrededor ya que intentan controlar lo que no pueden entender. En esa línea, el PP está proponiendo reformar la ley para que los ‘memes’ sean delito, es un peligro tremendo para la libertad de expresión. Prohibir lo que no puedes controlar, así es como piensan proteger el honor y la intimidad personal, sí… pero que dejen de cometer prevaricaciones a mansalva para marcar ejemplo, ¿no?

#SinMemesNoHayDemocracia, Internet no necesita leyes especiales. Vivimos una crisis societal donde mancillar a la inteligencia ciudadana se ha convertido en un pasatiempo o entretenimiento de los hábiles y prepotentes dirigentes. En realidad no son más que unos pelagatos con aires de grandeza. Hacer su trabajo debería de ser el foco de atención, y no la difusión de montajes en las redes sociales, sean trucajes o montajes satíricos,…nos enfrentamos a métodos de control medieval.

Juicio pionero con condena por insulto en las redes sociales

El juicio pionero en cuanto a condenas por insulto en las redes sociales data del año 2012 cuando juzgaron a un joven por injurias a Cristina Cifuentes a través de Twitter y la red social Facebook. De cuatro años de cárcel que exigía el abogado de Cifuentes se rebajó la condena del tal Ximicomix a 300€ de multa, 1000€ de indemnización y todas las costas del juicio. También tuvo que pedir perdón a Cristina Cifuentes en la sala de vistas… ¿cómo se inició todo ese embrollo en medios digitales?

Cifuentes presentó una denuncia ante el aluvión de tuits recibidos junto al mensaje “calla puta que no tienes dignidad”. Una cadena de insultos iniciada bajo poder de convocatoria de Hamor, aka Ximicomix. Ximicimix criticó duramente todos los estamentos de un sistema corrupto, y la gente aprovechó la convocatoria que lanzó a las redes sociales para verter insultos y soltar presión social. Es cierto que es muy necesario soltar presión para liberar frustraciones y recuperar el sosiego pero…¿se puede llevar la lucha de otra forma?

La lucha se puede hacer de otra forma en respuesta a declaraciones incendiarias

Jalear en clave de humor mordaz no debe ser penalizado

La libertad de expresión es un derecho fundamental y existe una delgada línea entre lo que es difamación y humor sagaz, esa frontera es difusa y no exenta de interpretaciones por parte de los jueces. Si bien es cierto que la libertad de expresión choca con la injuria y difamación, se da en muy pocas ocasiones la pena de cárcel. A excepción de los casos de mensajes de odio racial o enaltecimiento del terrorismo, no hubo condenas carcelarias en nuestro país por comentarios difamatorios vertidos en las redes sociales… ¿o sí? El caso de Aitor Cuervo.

Fue condenado a un año y medio de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por delitos de enaltecimiento del terrorismo por comentarios como los que exponemos abajo, por alabar la actividad delictiva de ETA y menospreciar a las víctimas del terrorismo según indica la sentencia. Mientras tanto se autoriza una manifestación franquista en Madrid organizada por los movimientos Fuerza Nueva, Movimiento Católico Español, Falange y Democracia Nacional. Debería de ser ilegal y que se crea una ley contra el fascismo ya pero ya.

“Por cada desahucio una bomba, segur que tomba, tomba, tomba…” “Si al final Aznar regresa de pleno a la política activa, espero que ETA lo haga bien para equilibrar la balanza” “No me da pena lo de Miguel Ángel Blanco, me da pena la familia desahuciada por el banco.” “Es más dolorosa la muerte en el curro de un trabajador que la de un concejal pepero ejecutado”

Aitor Cuervo Taboada no elogia en ningún momento las ideas de ETA sino que exalta los métodos radicales utilizados. Intención e implicación van de la mano, jalear no es informar ni debería de ser penalizado ya que el odio y su expresión es un derecho que se castiga en el momento en el que se convierte en incitación pública…y las redes sociales ofrecen ese reguero de pólvora. Ten cuidado con lo que viertes y publicas en las redes sociales ya que se extiende a toda mecha. A veces la reprimenda sólo se ve separada de la condena por unos cuantos miles de seguidores en una cuenta de Twitter o Facebook.

El potencial de las redes sociales es tal que la libertad de expresión debería interpretarse con un carácter más amplio y abierto. De lo contrario miles de comentarios y mensajes que no son otros que legítimas críticas del sistema se convertirían en opiniones enjuiciadas sometidas al derecho penal. Existe una fractura incipiente entre el mundo digital y el bar de copas donde politiqueemos con los amiguetes. El anonimato no existe en los medios digitales, tenlo presente o caerás en la trampa por culpa de un arranque de ira.