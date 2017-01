Verdades y trucos para que tu contenido se vuelva viral en Facebook

No todo lo que publicas en Facebook les llega a tus seguidores y contactos, a Facebook no le interesa de hecho. Así que… por qué nos muestra una publicación y no otra, por qué no he visto tu última publicación aunque te siga; las respuestas a esas preguntas están en el algoritmo Edge Rank. Te enseña lo que piensa que te va a gustar en base a tu actividad social. Lamentablemente, hay que reconocer que no siempre acierta. Tiene en cuenta una serie de parámetros básicos:

la frecuencia de interacción con las personas que realizan publicaciones susceptibles o no de despertar nuestro interés; le da más importancia a los amigos con los que más relación tenemos. el tipo de contenido publicado en el que más participamos, sea texto, imágenes o vídeos aunque el contenido audiovisual tiene más probabilidad de mostrarse; a Facebook no le gustan las imágenes con texto integrado y los enlaces externos. el nivel de interacción de las publicaciones, por lo que si un contenido recibe muchos “me gusta” y comentarios sube su popularidad y por ende la probabilidad de verlo en tu hilo de actualidad. el éxito de las publicaciones anteriores de un creador de contenido, de ahí que verás más a menudo las publicaciones de los canales de éxito y perfiles más populares de entre tus contactos. la fecha de publicación del contenido aunque no se equipara con los demás parámetros y nos puede mostrar contenido más antiguo por el simple hecho de haber cosechado un gran éxito. el tiempo de lectura de las publicaciones, es decir el tiempo que dedicas a leerla antes de hacerle clic; lo consigue calculando el tiempo que tardas en detenerte en una publicación sin hacer scroll.

¡Facebook… menos memes y videos, más conversaciones nutritivas!

¡Va, más quisieras tú! Nos deja con un palmo de narices ya que a Facebook le gusta el contenido llamativo y visual, es el rey en los medios sociales. Le ha dado por competir con YouTube y lo está consiguiendo con tantos vídeos creados especialmente en formato 1:1 par que se vean perfectos desde el móvil. Facebook le da prioridad al contenido de video, siempre que un contacto emite un video en directo nos llega la notificación. Aunque no está todo perdido ya que a cada publicación le da una puntuación, y se calcula con cada nueva conexión a Facebook.

Es decir que valora las publicaciones usando los parámetros antes mencionados para así mostrarte lo más relevante para ti; esa valoración es individual y propia de cada usuario en el universo Facebook. Luego va ordenando las publicaciones nuevamente cada vez que abres la red social PERO… y es odioso, mientras sales para responder un mensaje del WhatsApp se ha actualizado al volver, o cuando has salido a través de un enlace externo. Es odioso porque si habías visto algo interesante que ojear, ya no está arriba sino que se ha ido un poco más abajo con suerte.

Es de suponer que si quieres ver más conversaciones nutritivas has de participar más a través de los comentarios y publicar reflexiones u ocurrencias en formato de texto, dejar más ‘me gusta’ a esta clase de contenido e interactuar con gente afín a tus inquietudes; es una obviedad. Facebook sabe lo que más te gusta y estás ahí para orientarle. Es posible denunciar un contenido, ver menos ‘publicaciones como ésta’ y hasta ordenarlas viendo las más recientes primero (por defecto está en modo titulares). Otra forma de influir en lo que ves es seleccionando ‘ver primero’ las publicaciones nuevas de un contacto de modo que salgan arriba.

El índice de viralidad en Facebook, cosas a tener en cuenta

Si incluyes en tu publicación el nombre de una marca enlazada a su página en Facebook, lo interpretará como intento de promocionar contenido sin pasar por caja, o sea haciendo una campaña. Si publicas imágenes con mucho texto, eso no le gusta a Facebook porque no es capaz de controlar el mensaje y por ende le da menor prioridad que la misma imagen junto al texto escrito. Aunque tu perfil no sea popular, tus publicaciones pueden tener un gran impacto viral si lo que publicas recibe un aluvión de me gusta y comentarios, Facebook lo mostrará a más personas. Utiliza contenido visual, en especial contenido de actualidad en formato de video ya que tiene más impacto y Facebook le da prioridad. Haz que duren máximo un minuto y usen el formato 1:1. Sé emocional y controvertido, trabaja la creatividad de tus publicaciones para acercarte a tu público, tienes que romper el molde y entretener así que no dudes en usar los nuevos formatos como la emisión de video en tiempo real, las encuestas o activar los artículos instantáneos si tienes un blog. Sé parte de la vida virtual de tus amigos en Facebook, participa dejando comentarios e interactúa con sus publicaciones para que tu contenido tenga más probabilidad de salir en sus hilos noticieros. Habla de trending topics, o sea dejar tu opinión sobre temas de actualidad funciona muy bien ya que resulta más relevante para la mayoría de tus contactos. aunque lo más eficaz es conocer a tus seguidores.

Todos usamos Facebook por diversos motivos, no lo pierdas nunca de vista. Ten presente que es un medio social en constante evolución, así que te toca adaptarte a cada cambio de algoritmo y seguir las tendencias. No obstante, la apuesta más segura sigue siendo el convertirse en autoridad entre tus contactos, ofreciendo contenido de gran valor añadido y dentro de Facebook. Recuerda que los vídeos en vivo tienen tres veces más posibilidades de ser vistos que los vídeos subidos, ¿a qué esperas para probarlos?