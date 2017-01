El trabajo lento, creativo e inteligente reconcilia vida laboral y personal

Estamos viviendo en crisis, afrontamos retos que lastran nuestros derechos laborales y se traducen en incrementos de productividad o rebajas salariales; van de la mano en España pilotada desde Bruselas. Sin embargo, existe una forma de saldar esta ecuación aunque pase por un cambio de paradigma laboral y no se adapte a todos los sectores ni tipos de oficio, hablamos del Smart Working o el trabajo inteligente… impulsado por la tecnología, trata de establecer un ritmo y entorno de trabajo más conciliador con el entorno personal y familiar.

Pero… ¿qué es el trabajo inteligente? Es una forma más flexible y creativa de gestionar el trabajo, no sólo su entorno sino sus herramientas. Básicamente, es un cambio de hábitat y hábitos de trabajo. Hábitat porque abarca los conceptos de movilidad y libertad horaria, y hábitos porque la tecnología cambia profundamente los procesos creativos. Para que ese cambio pueda funcionar, la comunicación ha de ser permanente. Es una evolución del teletrabajo ya que no se limita a herramientas determinadas y la posibilidad de trabajar desde casa, va más allá. Es el uso de la tecnología para gozar de una relación laboral más sostenible, flexible y conectada:

Flexible, es un entorno laboral que enfrenta la presencia física en una oficina a la idea de movilidad laboral, sea en un espacio de coworking al otro lado del mundo, una cafetería en Madrid o desde un aeropuerto. Sostenible, es un concepto que encara la economía de la competitividad a la de la colaboración social que engloba términos como la sostenibilidad o el reciclaje inteligente y social de recursos desaprovechados. Conectada, es una alternativa al modelo laboral clásico en beneficio del networking múltiple y redes de conocimientos en la nube, un espacio de innovación donde la comunicación no sólo es continua sino plural.

Desaceleración del ritmo de trabajo, mayor rendimiento creativo

No se pierde de vista los objetivos empresariales pero se trata de integrarlos en una idea de realización personal más íntima. Implica una desaceleración del ritmo de trabajo pero acompañado de un mayor rendimiento y una mayor calidad de vida gracias al uso de la tecnología. El trabajo inteligente es una forma de trabajar más libre para disfrutar más de tu vida ahora.

Las empresas se ahorran costes en infraestructura y logística al externalizar trabajo, y pueden centrarse en sus objetivos mientras que los colaboradores echan abajo la barrera del tiempo y del espacio. La necesidad de control pierde fuelle a favor del desarrollo creativo en la empresa.

El ritmo de trabajo se emancipa de los horarios fijos, ahora es el colaborador el que marca su ritmo laboral y lo hace respetando sus ritmos biológicos o circadianos; si eres del tipo alondra no sufrirás jet lag social y rendirás genial de buena mañana pero el 70% de la población es del tipo buho y rinde mejor a media tarde. En lo personal, soy búho y sólo me va la noche para trabajar en silencio; me siento más despierto e ingenioso. El trabajo inteligente permite esa adaptación a ritmos muy dispares. El ritmo laboral moderno condena la creatividad de muchos, es vital que se produzca ese cambio de cultura laboral.

3 claves de la economía digital del conocimiento social

El modelo laboral que gobierna nuestras vidas es heredado del modelo industrial, la hora del cambio ha llegado. Esa vieja cultura corporativa española está chocheando, y ya no atrae el talento. El experto trabaja mejor en autonomía, aprovechando las oportunidades de un mercado laboral cambiante. Trabajar durante años en la misma empresa haciendo lo mismo es una lenta agonía que asfixia la creatividad. La tecnología nos lleva al cambio de paradigma que da paso a una economía digital donde prima la viralidad e inteligencia social. Para acabar de entender el concepto de trabajo inteligente hay que asimilar bien sus tres claves.